A Defesa Civil de Belo Horizonte informou na noite deste sábado (28/12) que quatro imóveis ao redor da casa que desabou no Bairro Paraíso, na Região Leste, foram isolados de forma preventiva. Três mulheres morreram soterradas após a residência em que moravam ruir por volta das 12h30. As buscas por uma possível quarta vítima serão retomadas pelo Corpo de Bombeiros no início da manhã deste domingo (29/12).

Veja o que a Defesa Civil apurou nos imóveis vistoriados:

Imóvel nº 47: a área foi completamente isolada devido ao risco de colapso e desabamento de escombros.

Imóvel nº 180, Casa A: realizado o isolamento do porão, além da área de serviço, cozinha e copa localizadas no segundo pavimento.

Imóvel nº 180, Casa B: isolamento da área dos fundos e de cômodos situados próximos ao talude.

Imóvel nº 35: área dos fundos isolada em razão do risco de deslizamentos.

Vítimas e buscas

As vítimas são Meury Helena, Tânia Lúcia e Maria de Fátima – todas da mesma família. Uma quarta moradora, chamada Shirley, estava na porta de casa e conseguiu escapar. Há possibilidade de haver mais uma vítima.





“Não houve a confirmação de uma quarta vítima e também não ocorreu sinalização dos cães farejadores”, informou a corporação, destacando que os animais continuarão sendo usados nas buscas a fim de localizar a possível quarta vítima, que a corporação ainda não descarta.

Há possibilidade de mais uma pessoa, um visitante, estar sob os escombros, mas os trabalhos de busca tiveram de ser interrompidos devido à forte chuva que cai no local.

A casa que desabou fica localizada próxima a uma encosta onde o Córrego dos Joões se conecta com o Córrego do Navio, um dos maiores da Região Leste e que deságua no Ribeirão Arrudas. A região, inclusive, fica em uma área de risco de inundação, conforme aponta o mapa oficial da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Vistoria em 2022 apontou danos em casa que desabou

Segundo a Defesa Civil de BH, uma vistoria em julho de 2022 no local apontou trincas, rachaduras e infiltrações de longa data, havendo necessidade de intervenções técnicas urgentes para assegurar a estabilidade do imóvel.





Durante a noite de sexta-feira (28/12) e o começo da manhã de sábado, Belo Horizonte enfrentou fortes chuvas. Todas as regionais da cidade estão sob alerta de risco geológico até a próxima sexta-feira (3/1). A região Leste é a única que está sob risco moderado - todas as outras estão sob risco alto.

"A gente considera esse período de chuvas muito propício para este tipo de desastre. Hoje tinha um risco moderado de movimento de massas na cidade. Então, possivelmente, a gente atribui essa queda [da casa] à chuva", completou o tenente Marco Moura, do Corpo de Bombeiros.

