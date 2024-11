Jeniffer Soares Martins, de 28 anos de idade, conhecida como Jhei Soares nas redes sociais, morreu na madrugada deste domingo durante a chuva que atingiu a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela estava no carro com o marido, Wallison, quando foram surpreendidos por uma enchente na Avenida Rondon Pacheco.





Seu perfil no Instagram, “Provador Fashion”, conta com 60,7 mil seguidores. Na página, a jovem falava sobre moda, estilo de vida e maquiagem, assim como divulgava jogos de apostas. A última postagem dela foi feita na noite de ontem, atualizando a foto do perfil.





Nos stories, Jhei compartilhou momentos ouvindo música e se divertindo com seu marido durante o sábado (23/11). Às 00:25 de domingo ela postou um vídeo com o texto “Indo ser jovem”.

Jhei Soares postou story momentos antes de morrer em enxurrada Reprodução/Redes Sociais





Tragédia em Uberlândia





Segundo a Defesa Civil, em apenas 30 minutos choveu cerca de 55 mm na região. O Corpo de Bombeiros registrou o primeiro chamado às 00h50. Segundo os militares, Jhei e Wallison estavam dentro do carro quando a água começou a subir. Um outro veículo colidiu com o deles e, por desespero, o casal saiu do carro.





Vídeos feitos por moradores que estavam em um estabelecimento na Av. Rondon Pacheco mostram Jhei e Wallison se segurando no carro em meio à correnteza. Uma escada chega a ser esticada na direção do carro, na tentativa de salvar o casal.

A influencer teria perdido o apoio e sido arrastada pela enxurrada. O corpo de Jhei foi localizado por volta de 01h25.

Repercussão nas redes sociais





A morte da influencer foi lamentada por seguidores, familiares e amigos. Uma nota informa que Wallison está desolado. Até o momento, ele não se manifestou.





O velório está marcado para iniciar às 17h deste domingo (24/11) no cemitério Bom Pastor, em Uberlândia. O sepultamento será realizado na tarde de segunda-feira (25/11).





“Era muito mais do que uma influencer, ela era um raio de luz, a risada alta nos encontros de família e amigos. Sua empolgação, felicidade, e companheirismo eram capazes de transformar qualquer momento em algo especial”, diz a nota de falecimento postada por familiares.





Nos comentários da última postagem, seguidores lamentam a perda da jovem. O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progressistas), postou uma nota de pesar em suas redes sociais.





"Hoje, me solidarizo com a família e amigos da jovem Jhei Soares, que infelizmente perdeu a vida na madrugada deste domingo devido aos efeitos da chuva intensa na Avenida Rondon Pacheco. Sei que é um momento de muito dor para todos, mas peça a Deus que conforte o coração de cada um de vocês e a receba em Sua moradia", publicou o prefeito.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nos comentários da declaração de Odelmo, moradores da cidade cobram providências para que a Avenida Rondon Pacheco deixe de ser um ponto de alagamento da cidade. “Espero que a nova administração seja eficiente e resolva estas questões de inundação na Rondon como em toda a cidade de Uberlândia”, disse um internauta. “E a Rondon vai continuar matando pessoas e a prefeitura ‘sentindo muito’, questionou outra.