O mês de novembro em Belo Horizonte está mais frio neste ano, se comparado ao de 2023. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, as temperaturas mais amenas ocorrem devido ao aumento de chuvas em todo o Brasil. Na capital de Minas Gerais, o cenário não é diferente.





Segundo a Climatempo, BH ficou muito quente em novembro do ano passado. Foram apenas dez dias com temperatura igual ou abaixo dos 30ºC. Em seis dias do mês, a temperatura ficou em torno dos 37ºC. Já em 2024, a cidade registrou temperaturas iguais ou acima dos 30ºC em apenas 5 dias. A maior temperatura no mês, até quarta-feira (20/11), foi de 33,2ºC, no mesmo dia.





Outras capitais brasileiras também apresentam diferença nas temperaturas durante o 11º mês do ano, se comparadas a 2023. São os casos de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Isso porque, em novembro do ano passado, o Brasil convivia com uma intensa onda de calor e o fenômeno El Niño, um dos responsáveis por ter feito de 2023 o ano mais quente já observado, desde a era pré-industrial, no fim do século XIX.





Neste ano, o mês é marcado por pancadas de chuva frequentes em grande parte do país. A nebulosidade e a chuva são importantes reguladores da temperatura diária e inibem o superaquecimento do ar e do solo. Além disso, as porções central e leste do oceano Pacífico Equatorial estão com padrão de temperatura próximos da neutralidade, sem El Niño e La Niña.





De acordo com o Climatempo, outro efeito do El Niño em 2024 foi aumentar a chuva no Rio Grande do Sul e deixar Porto Alegre alagada, com uma das maiores cheias do rio Guaíba. Na conta do El Niño também tem a diminuição da chuva e o agravamento da seca da Amazônia em 2023.





De forma geral, as temperaturas ficam mais altas do que o normal quando há menos nebulosidade e menos chuva nesta época. Quando a chuva ocorre com frequência, a temperatura fica mais próxima da normalidade.





Previsão do tempo





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais deve ter uma trégua nas chuvas, pelo menos, até quinta-feira (28/11), mas não é possível afirmar que o modelo se mantenha até o último dia do mês (30/11).





“Estamos no período chuvoso, e a trégua nas chuvas até a próxima quinta-feira está associada ao excesso de chuva na Região Nordeste do país, que começa a reduzir na quarta-feira. Então, as chuvas podem voltar no próximo fim de semana, ao fim do mês. Ao aumentar a quantidade de nuvens, a tendência é reduzir a temperatura máxima”, explica a meteorologista Anete Fernandes.





Sábado





O fim de semana em Minas começa com céu nublado a encoberto com chuva, por vezes forte, nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha. No sábado, o dia tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba e Região Central. As demais regiões mineiras terão céu nublado com chuva isolada. A temperatura mínima prevista é de 12ºC no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 30ºC no Triângulo. Em BH, a mínima prevista é de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.





Domingo





No domingo, o dia também é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha. No vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Zona da mata e Região Metropolitana, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões mineiras, o dia terá céu parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 10ºC no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 32ºC no Triângulo. Em BH, a mínima prevista é de 15ºC, e a máxima, de 27ºC.





Segunda





Já na segunda, a previsão indica que o dia será de céu nublado com chuva isolada no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 10ºC no Sul de Minas e a máxima pode chegar a 33ºC no Triângulo e Zona da Mata. Em BH, a mínima prevista é de 14ºC, e a máxima, de 28ºC.





Terça





Na terça, o dia deve ser de céu parcialmente nublado em todo o estado. Há possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste e Triângulo. A temperatura mínima prevista é de 11ºC no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 35ºC no Triângulo. Em BH, a mínima prevista é de 14ºC, e a máxima, de 30ºC.





