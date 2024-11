O presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma publicação nas redes sociais que chamou a atenção dos mineiros. Em vídeo, em que destacava momentos da Cúpula do G20 de 2024, sediada no Rio de Janeiro no último final de semana, o francês destacou um quadro com a Praça da Liberdade, símbolo de Belo Horizonte.

A publicação é um “P.O.V.”, ou seja, uma comparação de ponto de vista (Point Of View, em inglês) com a realidade. O vídeo se inicia com uma imagem do Corcovado e das praias dos arredores, com os dizeres: “POV: o que imaginam quando digo que estou no Rio”.

Na sequência, ele apresenta a “Realidade”, na qual o presidente mostra o trânsito, a relação com outras autoridades internacionais, inclusive o presidente Lula e Marina Silva, e finaliza com um quadro de árvores com um fundo de céu azul.

A imagem retrata a Praça da Liberdade, localizada no bairro Savassi, que é ponto chave da história belo-horizontina, construída entre 1895 e 1897 para abrigar a sede do poder mineiro.

A Cúpula do G20

A Cúpula do G20, o maior fórum de cooperação internacional, teve início com a chegada dos chefes de Estado dos países que compõem o grupo, recepcionados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Museu de Arte Moderna (MAM), na capital do Rio de Janeiro.

O encontro discutiu assuntos como desigualdade social, paz na Ucrânia e mudanças climáticas. Na ocasião, os representantes presentes aprovaram acordos negociados ao longo do ano e combinam caminhos para lidar com os desafios globais, como a adesão à Agenda 2030.

De todos os líderes dos 20 países componentes, apenas Vladimir Putin, da Rússia, não esteve presente.