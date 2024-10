Mais uma caminhada do “Belos Horizontes Negros” está programada para acontecer na capital no dia 2 de novembro. Nesta edição, a rota “Artes Negras” abrange manifestações artísticas da cidade com protagonismo negro. O itinerário custa R$ 70 e começa na Praça da Liberdade, às 10h, terminando na Rua Sapucaí, com duração de aproximadamente três horas.

Thiago Bicalho, diretor da Sensações Turismo, que realiza as rotas, conta que o trajeto traça e reflete arte pelo caminho, “permeado por esse olhar de resgate da cultura negra”.

Rota ‘Artes Negras’ será realizada no dia 2 de novembro Ramon Lisboa/EM/D.A Press





Para além do cinema, música e literatura, assim como as estátuas das autoras Carolina de Jesus e Lélia Gonzalez no Parque Municipal, um dos destaques do trajeto são as empenas, onde leituras são realizadas dentro da perspectiva da ancestralidade e da negritude a partir das obras espalhadas nos prédios da cidade — como a pintura “Deus é Mãe”, de Robinho Santana, no Circuito Urbano de Arte (Cura), que se destaca como um dos cartões postais de Belo Horizonte.

Afroturismo em BH Divulgação/Priscila Rios Martins

Depois da Praça da Liberdade, o percurso segue pela Rua da Bahia, passando pela Academia Mineira de Letras, pelo Largo do Rosário e descendo até o Museu Inimá de Paula. Em seguida, passa pela Praça Afonso Arino e pela Prefeitura, junto ao Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Por fim, retorna ao viaduto Santa Tereza, onde a caminhada se encerra na Rua Sapucaí.





Fundador do Guia Negro, plataforma de afroturismo parceira no projeto, Guilherme Soares Dias ressalta que o roteiro é formado por histórias recontadas ao longo do trajeto. Ele destaca que se trata de um passeio a pé, equilibrando narrativas e espaços. Desde 2018, o guia atua em 30 cidades do país, colecionando cada vez mais personagens e caminhos. Em Belo Horizonte, a proposta ganhou vida em maio de 2023.









Segundo Dias, os passeios estabelecem uma relação constante entre passado e presente. “O intuito é conhecer Belo Horizonte a pé, valorizando os locais que as pessoas passam todos os dias, mas podem não perceber o que cada um deles carrega. É sobre a memória que atravessa a cidade.”

Caminhada 'Belos Horizontes Negros' Divulgação/Priscila Rio Martins

O projeto também conta com mais duas rotas: a “Direitos Humanos” e a “Maria do Arraial”, que desmistifica imaginários em torno da trajetória de Dona Maria do Arraial e narra a história da mulher que marca o planejamento inicial da capital. A última também tem data marcada em BH; ela acontece no dia 24 de novembro.

Serviço

Belos Horizontes Negros - Rota Artes Negras