Pela segunda vez, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ enche de cores a cidade de Ribeirão das Neves, na Grande BH. O evento, anteriormente marcado para o dia 18 de agosto, precisou ser alterado para este domingo (13/10), devido a decisões em relação ao dia e local. A concentração será na esplanada do Estádio Municipal Ailton de Oliveira, como no ano passado.





“Tem que ter coragem para se movimentar e ir para a rua com nossos corpos, pela bandeira e pelos nossos direitos”, comenta Estefane Souza, uma das organizadoras da Parada LGBTQIA+.





O trio elétrico tem sua saída agendada para as 14h50 e seguirá da Avenida Cataguases até a Praça Nossa Senhora das Neves, com retorno à esplanada e início da programação cultural de intervenções artísticas, música e muito debate sobre o que um dia como esse representa à comunidade.









Conforme Estefane, houve resistência da prefeitura em relação à data, pois isso afetaria o período eleitoral. De modo que o evento levantaria uma bandeira que não seguia de acordo com parte conservadora da população e “palanque eleitoral”.





“Batemos na mesma tecla em uma reunião que tivemos, e o Ministério Público Eleitoral disse que a parada poderia acontecer, mesmo com as eleições, mas a prefeitura não quis. Entramos em um acordo no dia 13, mas mesmo assim com dificuldades”, conta ela.







Em relação ao local, a organização demandou o pátio da prefeitura, mas foi negado.





Consultada pela reportagem, a prefeitura informou que não houve resistências. Segundo ela, a mudança da data aconteceu em razão do período eleitoral. Sobre o lugar, respondeu que, desde o último mês de novembro, quando aconteceu a “Marcha para Jesus”, o local não estava sendo mais usado, “independentemente do evento”, por ter muitos carros estacionados e a fim de evitar o congestionamento na Região Central.







Então, foram oferecidas outras ruas, negadas pela organização da Parada por causa do calçamento, ou porque ia contra a estrutura que o evento gostaria que tivesse e negadas pela prefeitura, pela localização de uma delegacia, congestionamento do trânsito na avenida principal ou por uma porta de vidro da rua do gabinete.





Conforme o Executivo Municipal, depois não houve mais conversas. A Parada, agora, aconteceria na esplanada e a estrutura, conforme explicou Estefane, contaria com o apoio de emendas parlamentares.

O EM entrou em contato com o MP para mais informações, mas ainda não obteve respostas. Assim que possível, será acrescentado a matéria.





Primeira edição

Estefane conta que, em sua primeira edição, a parada reuniu cerca de 2 mil pessoas, e, apesar de a cidade ser considerada conservadora, não houve intercorrências. “Da mesma maneira que queremos respeito, também queremos dar respeito. Então, quando passamos por igrejas ao longo do trajeto com o trio elétrico, diminuímos o volume”, explica.

“Ainda assim, a parada aconteceu com muita dificuldade, porque ainda falta muito apoio. Fomos apadrinhados pelo vereador Messias Veríssimo (PT) e pela advogada Eliane Santiago, que nos ajudaram muito ao longo do processo. Para este ano, contamos com duas emendas parlamentares para a realização: uma do vereador Messias e outra da deputada estadual Andréia de Jesus (PT), o que vai ser essencial para a construção da estrutura desse ano”, complementa.

Estefane se orgulha da primeira edição e faz questão de ressaltar que a segunda será ainda melhor e maior. “Sou muito vergonhosa, e mesmo assim me tornei uma apresentadora naquele dia, foi emocionante. Agora, teremos ainda mais surpresas”, revela. (Com informações de Fernanda Tubamoto)





Serviço:

2ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Ribeirão das Neves

Data: 13 de outubro

Concentração: Pátio da Prefeitura (Avenida, R. Ari Teixeira da Costa, 1100, Savassi - Ribeirão das Neves)

Horário: 10h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata