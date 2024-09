Nesta terça-feira (3/9) e quarta-feira (4/9) acontecerá em Belo Horizonte encontro de assistentes sociais de todo o Brasil para o Seminário Nacional Serviço Social, Feminismos e Diversidade Trans para atendimento à população trans e travesti.

Organizado pelos conselhos Federal de Serviço Social (CFESS) e Regional de Serviço Social 6ª Região (CRESS-MG), o evento contará com três três debates para o atendimento, classificado pelos especialistas de qualificado, acolhedor e humanizado, e respeite a história e a vivência das trans e travestis.

o evento vai trazer também contribuições para a luta por direitos e dignidade, apontando reflexões e avanços a serem construídos pela profissão e pela sociedade no combate ao preconceito contra pessoas trans e travestis.?

A previsão é que 600 pessoas participem presencialmente do Seminário (vagas já esgotadas) no Hotel Dayrell (Rua Espírito Santo, 901, Centro. BH-MG). Entretanto, o evento será transmitido on-line, pelos canais do CFESS no YouTube (cfessvideos) e Facebook (@cfessoficial), sem necessidade de inscrição para assistir pela internet.