A boate Athenas Dancing Club, voltada para a comunidade LGBTQIA+, promoverá um open food de pastel nesta sexta-feira (11/10). Localizada no Barro Preto, na Região Centro-Sul de BH, a balada costuma realizar open food de frango assado.





Essa é a primeira vez que a "festa do pastel" será realizada na casa. Carlúcio Soares, um dos donos da Athenas, conta que não há um motivo especial para ter escolhido o aperitivo. “Tenho essa mania”, afirma.

Serão servidos três sabores de pastel: queijo, pizza e carne. A quantidade disponível ainda será definida, mas deve variar entre 4 mil a 6 mil unidades.





O evento começa às 22h e o open food vai até às 2h. Os interessados devem retirar o ingresso no Sympla, por R$ 25 no lote promocional, ou na portaria no dia do evento, por R$ 35 até meia-noite. O consumo de bebidas não está incluído na compra do ingresso, que garante apenas a consumação de pastéis.

Além dos aperitivos, o evento conta com apresentações musicais





Além dos aperitivos, o evento contará com apresentações musicais. As atrações incluem DJ Luiz Marks, Nega Jackie, Nayla Brizard e DJ Miller.

Serviço





Rua Araguari, 600, Barro Preto, BH





Data: 11/10 a partir das 22h

