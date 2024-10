De 11 a 20 de outubro, o Metrô de Belo Horizonte passará por reformas na Via Permanente, entre as estações Lagoinha e Central. A medida faz parte do processo de revitalização do sistema de transporte. A população é orientada a se programar para essas mudanças temporárias na operação.

As obras terão início na sexta-feira, 11 de outubro, às 20h, e estão previstas para serem concluídas na segunda-feira, 21 de outubro, antes da abertura das estações.

Segundo a empresa responsável, as manutenções exigirão ajustes na operação do metrô. Durante os horários de pico, os intervalos entre as viagens serão de 12 minutos, enquanto nos demais horários a espera será de 15 minutos. Importante destacar que não será necessário realizar baldeação durante esse período.

A revitalização da via permanente do Metrô BH teve início em novembro do ano passado. Em março deste ano, a Empresa concluiu o primeiro de quatro trechos, entre as Estações Eldorado e Calafate. As reformas realizadas incluem a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via (AMV’s) e dos lastros (camada de pedra britada). Além disso, as obras visam a modernização do meio de transporte.





