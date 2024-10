Acidente aconteceu na altura do km 68 da rodovia estadual LMG-638

Uma criança de 12 anos morreu em um acidente entre moto e bicicleta na tarde deste domingo (6/10), na LMG-638, em Unaí, na Região Noroeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do KM 68 da rodovia estadual.

O motociclista, de 38 anos, relatou que seguia na pista quando a criança, que conduzia uma bicicleta e seguia na mesma direção, tentou fazer uma conversão à esquerda para cruzar a pista sem observar o fluxo de veículos e acabou causando a batida.

O menino morreu no local do acidente. A perícia esteve no local e liberou o corpo para a funerária de plantão.

O condutor da moto fez o teste do bafômetro, que deu negativo.