Um armamento dotado de mira laser foi utilizado em um ataque a tiros que matou um homem e deixou outro ferido em um bar no distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na madrugada de domingo (06/10).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homicídio ocorreu por volta das 1h30, em um estabelecimento no Bairro Menezes.

"Segundo primeiras informações, os autores (suspeitos dos disparos) estariam em um veículo Fiat Siena, de cor prata, mas a placa não anotada (pelas testemunhas)", informou a PMMG.

A mira laser utiliza um feixe que orienta ao atirador sobre a trajetória do seu disparo, propiciando maior precisão ao criar uma esfera de luz vermelha ou verde no alvo.

Com o armamento mais preciso, os atiradores atingiram diversos disparos na cabeça de um homem de 44 anos que estava sentado em uma das mesas do bar. Contudo, um dos tiros atingiu um outro freguês que estava no estabelecimento.

Ferido pelo disparo no abdômen, o homem de idade não informada foi levado para o Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH.

A Polícia Civil foi acionada para a perícia e remoção do corpo. Ninguém ainda foi preso e as circunstâncias que levaram ao crime também ainda não são conhecidas.