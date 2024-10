O domingo de eleições amanheceu com acidentes graves em rodovias importantes da Grande BH, deixando pelo menos um morto e três feridos em dois deles, em Contagem e em Vespasiano.

Na BR-381, uma pessoa morreu e 43 ficaram feridas em acidente com ônibus de viagem no município de Periquito, no Vale do Rio Doce.

Um homem de 50 anos identificado como W.V.S. morreu e uma mulher de 41 anos ficou ferida depois que o Toyota Corolla em que estavam capotou, por volta das 7h, na Rodovia MG-010, em Vespasiano.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu em frente ao ao Condomínio Alphaville, no sentido Belo Horizonte.

"Bombeiros no local confirmaram duas vítimas, ambas presas às ferragens. Uma vítima, homem de 50 anos W. V. S. teve o óbito atestado pelo médico do SAMU", informou a corporação. A outra vítima foi atendida no local pelos bombeiros e depois encaminhada para o hospital pelo Samu.

Os militares dos Bombeiros ainda estão no local aguardando a finalização da perícia da Polícia Civil para realizar a retirada do corpo da vítima das ferragens.

Mais cedo, em Contagem, dois veículos de passeio bateram de frente por volta das 6h, na BR-040, altura do KM522, no Bairro Morada Nova, em frente ao Posto Bonanza. Duas pessoas ficaram feridas, segundo os bombeiros.

O acidente ocorreu por volta de 6h. "Um dos motoristas apresentava ferimentos nas pernas e na cabeça. A vítima foi deixada aos cuidados da equipe médica do Hospital Municipal de Contagem", informou a corporação.