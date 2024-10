O domingo (06/10) de eleições tem previsão meteorológica indicando dia de céu claro a parcialmente nublado, com baixa umidade relativa do ar e névoa seca, à tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.



A temperatura mínima foi de 15,3°C, a máxima estimada é de 33°C e a umidade relativa mínima do ar é baixa, em torno de 30% à tarde.

Na segunda-feira (07/10), o dia deve ser encoberto, sem previsão de chuvas, com muito calor no dia seguinte, podendo chegar a 36°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Chuvas só à partir de quarta-feira (09/10).

As temperaturas devem ser mais amenas e tempo estável no centro-leste e sul de Minas Gerais, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG). As

temperaturas estão em elevação no Centro e Leste.





"A intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente manterá muitas nuvens na faixa leste, onde pode haver chuvisco ou chuva fraca. Por outro lado, o tempo permanece quente e seco no norte e oeste mineiro", informa a Cedec-MG.

Até o momento, Minas Gerais tem 147 municípios em Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) declarados em razão de desastre, conforme solicitação de reconhecimento lançada no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) vigentes, segundo informações da Cedec-MG.