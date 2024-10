Estabelecimentos se unem para “comprar votos” de clientes durante a corrida eleitoral em Belo Horizonte. Além da ação com batatas fritas e onion rings divulgada pelo Burger King, o Bebedouro Bar e Fogo e as quatro franquias de bares Porks na cidade vão dar um chope pilsen de 300 ml para cada eleitor que apresentar o comprovante de votação na eleição deste domingo (6/10).





Nos bares, pelo incentivo ao voto, os clientes podem brindar com seus chopes, depois de votar, no domingo (6/10) ou na segunda-feira (7/10). Segundo os estabelecimentos, não há limite do número de pessoas atendidas pela ação. Na promoção anunciada pelo Burger King, o comprovante de voto pode ser levado à loja somente na segunda e dá direito a batatas ou anéis de cebola. O limite é de 150 pessoas por loja.

Rede de fast-food quer promover o engajamento cívico com ação Reprodução / YouTube





O horário de votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília/DF.

Confira as unidades participantes:





Porks Castelo

Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho, 19 – Bairro Savassi

Porks Praça Tiradentes

Av. Brasil, 1348 – Bairro Funcionários

Porks Casarão

Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes.

Bebedouro Bar e Fogo

Otacílio Negrão de Lima 1835 – São Luiz

A ação “O BK vai comprar seu voto” é válida em mais de 600 lojas do Burger King pelo Brasil, a lista com as filiais participantes pode ser conferida por meio do site da empresa.