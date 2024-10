Na madrugada desta sexta-feira (4/10), um homem de 47 anos foi morto com um tiro no peito em uma lanchonete no Bairro Universitário, em Uberaba, após uma discussão motivada por ciúmes. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito do crime fugiu e ainda não foi encontrado.





A vítima, que estava na cidade para trabalhar em uma obra, foi ao estabelecimento com um amigo para comemorar o término do serviço. Durante o tempo no local, ele teria abordado insistentemente uma mulher que estava acompanhada por outro homem em uma mesa próxima.



Após trocas de provocações, a situação piorou quando a vítima foi até à casa onde estava hospedada e voltou armada com uma faca. Ao perceber a situação, o homem que acompanhava a mulher sacou uma arma e disparou contra o peito da vítima.



Mesmo baleado, o homem conseguiu correr até sua residência, mas perdeu a consciência e morreu no local. O autor do crime fugiu com a mulher em um carro de aplicativo.

A PM conseguiu rastrear o suspeito até a casa da mulher, mas ele escapou pelos fundos da residência. O motorista do aplicativo foi localizado e levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A perícia da Polícia Civil recolheu uma faca e uma bala no local do crime, e as investigações seguem para localizar o autor do disparo.