Ao menos 53 cidades mineiras estão com alerta de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta descreve chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O Inmet divulgou as informações nesta sexta-feira (4/10) e o aviso vai até as 10h do sábado (5/10).

As localidades afetadas ficam no Sul e Sudoeste de Minas e na Zona da Mata. Além de Minas Gerais, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espirito Santo também tem cidades em alerta. (Veja lista completa abaixo).





De acordo com o Inmet, existe leve risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, o instituto pediu para que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.





Nesta sexta-feira (4/10), a intensificação do transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente vêm mantendo o dia com muitas nuvens nas regiões Sul, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão nas imediações do litoral do Espírito Santo também proporciona o aumento da nebulosidade que pode ser responsável pelas chuvas.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Veja a lista completa de cidades





Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Antônio Prado de Minas

Baependi

Barão de Monte Alto

Belmiro Braga

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Brazópolis

Caiana

Carvalhos

Chiador

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estrela Dalva

Eugenópolis

Faria Lemos

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Juiz de Fora

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Mar de Espanha

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Olaria

Palma

Passa Quatro

Passa Vinte

Pequeri

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Pouso Alto

Recreio

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana do Deserto

Santa Rita de Jacutinga

Santo Antônio do Aventureiro

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Cortes

Simão Pereira

Tombos

Virgínia

Volta Grande