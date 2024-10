Corpo da idosa de 66 anos que desapareceu no domingo (29/9) ao sofrer um naufrágio no Rio Grande, no Triângulo Mineiro

O corpo da idosa de 66 anos que desapareceu no domingo (29/9) ao sofrer um naufrágio no Rio Grande, próximo ao município de Sacramento, na Região do Triângulo, em Minas Gerais, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) na segunda (30/9).

De acordo com os militares, a busca contou com o apoio da Marinha Brasileira e de um mergulhador profissional contratado pela família da vítima. O corpo da mulher, natural de Franca (SP), foi localizado a cerca de 40 metros de profundidade, ainda preso à embarcação naufragada.

Segundo relatos, os cinco passageiros do barco foram surpreendidos por uma tempestade de granizo, que agitou o rio e provocou uma forte correnteza. A embarcação foi arremessada contra os paredões dos cânions e afundou.

Ainda de acordo com as testemunhas, os passageiros tiveram que se segurar nos paredões até que a ajuda chegasse e perceberam que a idosa havia desaparecido. A vítima realizava um passeio turístico náutico com familiares.

O condutor da embarcação informou que todos os passageiros, incluindo a vítima, usavam o colete salva-vidas.

Dinâmica das buscas

As buscas iniciais foram realizadas por embarcações ao longo das margens do rio, cobrindo um trajeto de aproximadamente 4 quilômetros de profundidade a partir do local do naufrágio, além de utilizar um drone para capturar imagens aéreas do perímetro. Durante a etapa, não foram encontrados vestígios ou sinais deixados pela vítima.

Apenas com o apoio de militares da Marinha e um mergulhador profissional o corpo da vítima foi encontrado. A perícia da Polícia Civil (PC) de Araxá também esteve no local.