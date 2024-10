Uma família está presa dentro de casa devido a um acidente envolvendo um caminhão na manhã desta quarta-feira (2/10), no bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o caminhão perdeu o controle ao subir a rua Santa Josefina, desceu de ré e bateu no muro de uma casa. Com o impacto, o veículo danificou a rede de água.

Os militares foram acionados por um integrante da família que relatou que o veículo entrou no quintal de casa e fechou a entrada e saída do imóvel.

Weder Silva é morador da rua e acordou assustado com o barulho do acidente. Ele contou para a reportagem do Estado de Minas que, até às 8h30, todos os imóveis da região estão sem água devido ao vazamento causado pelo impacto.

"É a terceira vez que isso acontece. Mês passado, um caminhão de suco também desceu a rua e danificou a rede elétrica. Agora aconteceu de novo".

Weder afirmou que os moradores já acionaram a prefeitura de Belo Horizonte para limitar o trânsito de veículos pesados na rua, mas nenhuma sinalização foi feita.

"A prefeitura já veio aqui duas ou três vezes, conversou com moradores, mas até hoje não fizeram nada".

A reportagem entrou em contato com a PBH sobre o caso e aguarda retorno. A ocorrência está em andamento.