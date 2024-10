Um motorista de transporte escolar foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, contra uma adolescente de 13 anos, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (1º/10).

Conforme a instituição policial, a estudante informou à polícia ter sido vítima de toques inapropriados e coerção para atos libidinosos enquanto estava sob a responsabilidade do motorista.

“O relato foi acompanhado durante escuta especializada na delegacia, onde a vítima confirmou os abusos, incluindo os comentários de cunho sexual utilizados pelo investigado”, disse a PCMG em comunicado. A data do crime não foi informada.

O homem, que teria obrigado a adolescente a manipular o órgão genital dele, aguarda em liberdade. A pedido da Polícia Civil, a Justiça estipulou medidas cautelares que resultaram no afastamento do suspeito de suas funções no trabalho. Ele está proibido de chegar perto da adolescente.

A PCMG diz que o homem negou o crime sexual. No entanto, o indiciamento decorre de “provas robustas”, informou a Polícia Civil sem dar detalhes. O inquérito finalizado foi remetido à Justiça para apreciação do Ministério Público.