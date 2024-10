Uma mudança nas instituições financeiras dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) provocou a lotação de uma agência bancária no Centro de BH, resultando em uma extensa fila na porta. Os aposentados, que anteriormente eram atendidos pelo Banco Mercantil, se dirigiram à unidade do Banco Itaú nesta terça-feira (1/10) para abrir contas e receber a mensalidade do benefício.





Por volta das 15h, havia uma fila do lado de fora da agência 0084 do Itaú, embora não tão extensa quanto pela manhã, segundo relatos à reportagem do Estado de Minas. À tarde, a parte interna da agência também estava visivelmente cheia. Aqueles que saíam, em sua maioria idosos, descreveram o espaço como lotado. Os aposentados relataram que a unidade, a princípio, foi a única indicada como apta a resolver a questão.

Aposentados contam que pela manhã a fila estava dobrando o quarteirão Enviada ao Estado de Minas





Encostado no vidro do lado de fora da unidade localizada na Rua Tupinambás, Amadeus Gonçalves, de 52 anos, aguardava a esposa Valquíria Andrade, de 49, concluir os trâmites para receber a aposentadoria. Ele conta que chegaram à agência por volta do meio-dia e permaneceram lá até o momento, por volta das 15h30.





Amadeus relata que a esposa recebe o benefício no último dia do mês, neste caso, 30 de setembro, e que eles precisam do dinheiro para fazer a feira. “Não imaginei que ia estar essa loucura”, disse Valquíria. Ela acrescenta que recebeu a informação sobre a transferência da conta do Banco Mercantil para o Itaú há cerca de uma semana, por meio de uma carta, mas sem explicações sobre o motivo.

Amadeus ficou do lado de fora esperando a esposa Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG





Por volta das 15h, Marcelo Lúcio, aposentado de 65 anos, saiu da unidade e avaliou que o tempo de espera não foi demorado, considerando a quantidade de pessoas na fila e dentro da agência, que ele caracterizou como “abarrotada”. Na fila, Ronaldo Elias, de 63 anos, também foi notificado por carta e não recebeu explicações. Ele, que recebe o benefício no primeiro dia de cada mês, informou que estava na fila do lado de fora há cerca de 30 minutos.





Troca de bancos





Em resposta ao Estado de Minas, o Banco Mercantil esclareceu que a troca de instituições financeiras ocorreu devido ao fechamento da agência 299. O encerramento das atividades faz parte de um ajuste interno, segundo o banco.

De acordo com a instituição, apenas os aposentados clientes dessa unidade foram transferidos. Até o fechamento desta reportagem, o banco não informou quantos aposentados tiveram a conta trocada.

“Todos os clientes impactados estão sendo comunicados diretamente pelo Banco via mensagem. Para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, a instituição disponibiliza o telefone 0800 21 21 21”, afirmou o Mercantil.





Por sua vez, o Banco Itaú afirmou que, “em razão de um aumento significativo no fluxo de clientes oriundos do encerramento de agências de outras instituições financeiras, o banco implantou um plano de contingência, iniciando suas atividades duas horas mais cedo, com a abertura da agência às 8h da manhã, além de aumentar o número de colaboradores, duplicando o número de agentes de atendimento”.

Além disso, o Itaú informou que os clientes também podem ser atendidos nas agências 3176 e 0637. Os aposentados podem realizar a transferência de valores para outras instituições, caso optem por não abrir conta ou não retirar o saldo total do benefício.





Os beneficiários que recebiam pelo Mercantil, mas têm conta no Itaú, podem realizar o processo de vinculação do benefício em qualquer agência do Itaú (por meio de caixa eletrônico ou na frente de atendimento) ou pelo site do Meu INSS.

O Estado de Minas entrou em contato com o INSS, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges