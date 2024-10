Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgada nesta terça-feira (1/10) aponta que o mês de outubro terá chuvas acima da média em Minas Gerais. Além disso, São Paulo e a parte sul do Rio de Janeiro também poderão registrar precipitações.

Também deverá chover em Mato Grosso do Sul e em grande parte do Sul do país - o órgão federal, inclusive, emitiu um alerta de grande perigo para tempestade para quase todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.





A previsão é um contraste para o mês de setembro que terminou com chuvas abaixo da média na cidade de São Paulo.





Foram 15,8 mm de chuva em setembro, sendo que a média para o período é de 68,5 mm, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura.





Conforme o Inmet, as chuvas retornam de forma gradativa na primeira semana de outubro, porém a partir da segunda metade do mês serão mais regulares na região central do país.





No sudoeste do Amazonas e do Pará, bem como no norte de Rondônia, a precipitação também será ligeiramente acima da média, afirma documento publicado pelo Inmet.





"Já em grande parte do Nordeste, norte de Minas Gerais e de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica", diz.





Mesmo com as chuvas em outubro, o mês ainda será seco em grande parte do país com temperaturas acima da média e ocorrência de dias de calor em excesso em Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí e no Maranhão.





O mês começou nesta terça-feira (1º) em meio a oitava onda de calor do ano. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a máxima chegou a 33,8°C. A medicação foi feita pelo Inmet às 14h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte.





O instituto emitiu um alerta de onde de perigo potencial de onda de calor para os estados de São Paulo e Minas Gerais, além do Centro-Oeste. O aviso vai até esta quarta-feira (2)





São Paulo ainda tem alerta de perigo para baixa umidade relativa do ar. Nesta quarta, ela chegou a 21%, também em medição no mirante de Santana -a OMS (Organização Mundial da Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.





A máxima prevista para esta quarta é de 36°C na cidade de São Paulo.





Essa condição de temperaturas 5°C acima da média histórica se mantém até meia-noite desta quarta, justamente quando deve chegar uma frente fria ao litoral, o que deve provocar chuva e amenizar o calor.





Na quinta-feira (3), a temperatura máxima não deve passar de 21°C.