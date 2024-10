Belo Horizonte está sob alerta para onda de calor até sexta-feira (4/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura na capital mineira pode ultrapassar os 32°, especialmente durante as tardes. A onda de calor representa aumento de 5ºC da temperatura média e oferece risco à saúde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a atuação de uma grande massa de ar seco e quente está provocando uma onda de calor que deve se estender ao longo da semana em quase todas as regiões de Minas Gerais. As temperaturas elevadas são acompanhadas por baixos índices de umidade relativa do ar, resultando em uma má qualidade do ar, especialmente na Grande Belo Horizonte e na capital.





O mês de outubro, que começa nesta terça-feira, promete trazer condições climáticas extremas para Minas Gerais. Meteorologistas alertam que o estado poderá experimentar altas temperaturas em meio a uma onda de calor que afeta todo o país. Ao mesmo tempo, a previsão indica a possibilidade de fortes chuvas, incluindo risco de queda de granizo.





Este mês marca a transição entre o período de estiagem e o início das chuvas. No entanto, antes das precipitações, a população ainda enfrenta baixos índices de umidade relativa do ar. As autoridades recomendam atenção redobrada às condições climáticas e cuidados com a saúde durante este período.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A Defesa Civil de Minas Gerais ainda alerta a população para a importância de adotar medidas preventivas durante este período de altas temperaturas. São elas: