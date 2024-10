Homem é flagrado colocando fogo em área de preservação em Uberaba, no Triângulo Mineiro





Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o exato momento que um homem coloca fogo em uma mata, que é área de preservação ambiental, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu no início da tarde dessa segunda-feira (30/9) em frente ao Clube Sesi Minas e nos fundos de dois condomínios. A Polícia Militar (PM) de Uberaba procura o suspeito.





Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), cinco viaturas e 12 militares atuaram na ocorrência, que durou até às 23h20. Foram utilizados mais de 20 mil litros de água para o combate às chamas, sendo que aproximadamente 26 hectares de área foram queimados.





"Houve danos ao telhado de algumas casas e madeiramento de alguns estabelecimentos comerciais, mas as chamas foram contidas antes de tomarem os imóveis", destaca trecho de nota do 8º BBM.





Vizinhos e câmeras flagraram o crime

Vizinhos disseram aos bombeiros que viram uma pessoa colocando fogo na mata. Além disso, conforme imagens de câmeras de monitoramento, inicialmente, por volta do meio-dia, o suspeito se aproximou de uma cerca e arremessou algo no mato. Poucos segundos depois, ele vai embora caminhando e instantes depois uma chama começa a ser vista no local onde o homem se aproximou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia