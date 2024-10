O influenciador digital Gebê, preso nesta terça-feira (1/10) por suspeita de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro, conquistou milhões de seguidores nas redes sociais ostentando uma vida de extremo luxo. Com 4,4 milhões de seguidores no TikTok e mais de 3 milhões no Instagram, Gebê construiu sua fama ao exibir carros caros, viagens internacionais e grandes quantidades de dinheiro.





As postagens do influenciador viralizam com imagens de mansões e veículos de alto valor, como uma Lamborghini e um Porsche, apreendidos pela polícia nesta terça e que somam cerca de R$ 4 milhões. Ex-funkeiro, Gebê abandonou a carreira musical aos 18 anos para se dedicar ao lucrativo mercado de apostas, principalmente na roleta, jogo clássico de cassinos.

Autointitulado "número 1 da roleta da América Latina", ele se destaca também por gestos extravagantes, como a vez em que prometeu pagar combustível grátis para motoboys que chegassem primeiro a um posto na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Mais de R$ 40 mil foram gastos na ação, documentada em suas redes sociais.

Em entrevistas no YouTube, Gebê revelou que desde cedo tinha o objetivo de ser rico e que não viu no funk uma maneira de alcançar a riqueza que desejava. A ostentação é uma marca registrada do influenciador, que com frequência posta vídeos realizando manobras com seus carros de luxo ou distribuindo dinheiro para pessoas no trânsito.

Natural de Belo Horizonte, ele costuma afirmar em suas redes: "ninguém faz o que eu faço". Além de atrair milhões de visualizações com seus conteúdos, Gebê se gaba nas redes sociais de ganhar mais do que muitos MCs.







Adepto da Lei da Atração — a ideia de que focar no que se deseja e pensar positivamente pode atrair esses objetivos —, Gebê afirma ser um dos maiores conhecedores do tema. Ele conta que foi apresentado ao livro O Segredo por sua mãe e, desde então, aplica seus ensinamentos em sua vida.

A trajetória de ostentação de Gebê, no entanto, foi interrompida nesta terça-feira (01/10), com sua prisão por lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e sonegação fiscal. As autoridades apontam que influenciadores como ele são contratados para promover essas plataformas de apostas, recebendo comissões à medida que jogadores perdem dinheiro.