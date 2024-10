Um suspeito de cometer diversos crimes em Crisólita, no Vale do Mucuri, foi preso nessa segunda-feira (30/9), na cidade de Pancas, no Espírito Santo (ES), durante a Operação Mestre dos Magos, realizada pela Polícia Civil mineira com a colaboração de policiais do ES.

As investigações foram realizadas por policiais de Águas Formosas. O suspeito é investigado por estupro de vulnerável, tentativa de latrocínio, tentativa de homicídio, lesão corporal, disparo de arma de fogo, entre outros crimes.





A primeira investigação sobre o suspeito, aconteceu em Crisólita, onde ocorreu o estupro de vulnerável. No decorrer das apurações, os policiais descobriam que o homem não mais estava na cidade.





O setor de inteligência da Polícia Civil foi acionado e conseguiu identificar o paradeiro exato do suspeito, no Espírito Santo. As forças policiais do estado foram acionadas e efetuaram a prisão do suspeito.





O nome dado à operação faz referência à habilidade do investigado em desaparecer e reaparecer de forma inesperada, visto que ele já havia fugido da polícia em ocasiões anteriores.