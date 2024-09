A Justiça não concedeu a liminar pedida pelo Ministério Público para que o Governo de Minas retomasse de forma imediata as obras do Hospital Regional de Juiz de Fora, que está paralisado desde 2017.

Na última quarta-feira (25/9), o MP entrou com uma Ação Civil Pública contra o Governo de Minas . Ao mesmo tempo, entrou com um pedido de liminar com os mesmos pontos elencados na ACP. A diferença é que se a liminar fosse deferida pela Justiça, as ações seriam adotadas imediatamente.

O juiz Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães não deferiu a liminar, mas também não a rejeitou. Na verdade, o magistrado foi para uma terceira via: marcou uma audiência de conciliação entre o MP e o Governo de Minas para esta segunda (30/9) a fim de tratar essas questões. Por enquanto, tudo está parado. Ainda não há certeza se a Prefeitura de Juiz de Fora vai participar desta audiência. Lembrando que, na data, já terá finalizado as eleições para os municípios em todo o país. Governo de MG se posiciona Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que não foi notificada e que só irá se manifestar nos autos do processo. No entanto, a SES voltou a reforçar que não há o entendimento de que é plausível as retomadas das obras pelo estado de deterioração que se encontra o imóvel do Hospital Regional. Vista da estátua do Juquinha é bloqueada por placas na Serra do Cipó

“Diagnósticos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Parcerias (Seinfra) apontaram erros graves no processo de construção da unidade do Hospital Regional de Juiz de Fora, iniciada em 2009, fato que coloca em dúvida a estabilidade do edifício destinado ao hospital. A estrutura, abandonada desde 2017, foi vandalizada e se deteriorou com o decorrer do tempo. Os laudos mostraram que a obra do Hospital Regional de Juiz de Fora teve vários problemas de execução e na prestação de contas”, informou em nota. Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Quais foram os pedidos do MP?

1 - Que o Governo de Minas arrume segurança armada para proteger o Hospital Regional