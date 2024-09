A Polícia Militar salvou um homem, apelidado de ‘Shaolin’, de ser executado no último sábado (28/9). Os policiais realizavam uma operação de combate a crimes violentos e combate ao tráfico de drogas no Bairro Parque Fraternidade, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, quando receberam a informação de que várias pessoas estariam reunidas em dois imóveis para tirar a vida de ‘Shaolin’.





O motivo seria uma guerra de gangues. Já que o homem sob alcunha Shaolin pertenceria à gangue rival dos indivíduos aglomerados nos dois imóveis, segundo a Polícia Militar. Ao chegarem no local informado, os policiais se dividiram nas duas casas. Um dos policiais encontrou três indivíduos no terraço de um dos imóveis, sendo que um deles aparentava ter 14 anos e estava usando um colete balístico. Já no outro imóvel, os policiais encontraram um homem sem camisa, que verificava constantemente o movimento na rua e estava portando uma arma de fogo.





Diante da confirmação das informações recebidas, a equipe montou uma operação policial para prender os indivíduos. Ao perceber a presença policial, um dos homens presentes no terraço pulou da edificação com o intuito de esconder o colete e duas armas de fogo na parte de baixo da casa. No entanto, foi surpreendido por um policial posicionado próximo a ele que realizou a prisão em flagrante.

Os outros suspeitos foram identificados e presos assim que a equipe entrou na casa. Além dos suspeitos que estavam no local, havia uma mulher dentro da residência, que também foi presa. O homem sem camisa na outra casa foi preso em flagrante. Ao todo, foram apreendidas três armas de fogo, um celular e 27 cartuchos.