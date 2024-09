A Polícia Civil investiga a morte de um homem, conhecido pela alcunha de Tatau, cujo corpo foi encontrado, com um tiro no olho direito, caído na linha férrea no Bairro São Geraldo, região leste de Belo Horizonte.





O crime ocorreu na noite de domingo (29/9). A descoberta do crime se deu através de um homem, que demonstrava estar com sintomas de embriaguez ou de uso de drogas, que entrou em um bar dizendo que “mataram Tatau na linha”.





Frequentadores do bar foram então à linha férrea e confirmaram o que havia sido dito pelo homem, que desapareceu em seguida.





As causas do crime são desconhecidas e a polícia tenta encontrar esse homem, que se tornou suspeito do crime. O corpo de Tatau foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).