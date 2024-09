O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou de atendimento médico ao sofrer um acidente durante uma trilha em Fronteira, no Triângulo Mineiro, nesse sábado (28/9).





Segundo a esposa do cantor, Natália Toscano, o artista estava no rancho do colega de dupla quando foi fazer uma trilha em um carro UTV - veículo de quatro rodas, com tração 4x4 e suspensão independente - quando bateu a cabeça na armação do carrinho e sofreu um corte.

Como precisou dar pontos, o artista foi levado para o hospital na cidade paulista de São José do Rio Preto.

“Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem”, tranquilizou a companheira do artista.