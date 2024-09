Após quase cinco meses de estiagem, os belo-horizontinos podem, finalmente, sentir o cheiro de chuva neste domingo (29/9). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que, além de muito calor, com máxima de até 32°C, pancadas de chuva devem cair na capital, trazendo alívio ao clima seco que já perdura há meses.

O dia começa com névoa e algumas nuvens, e a temperatura mínima está prevista para girar na casa dos 19°C. Há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm, acompanhadas de rajadas de vento de até 50 km/h, especialmente nas primeiras horas da manhã, até às 8h, conforme alerta da Defesa Civil da capital.

Apesar da previsão de alívio na seca, o calor não vai embora tão cedo. À tarde, mesmo com nuvens carregadas, o sol deve marcar presença, mantendo o dia quente. As trovoadas isoladas podem surgir, e o vento, de intensidade fraca a moderada, pode garantir um frescor típico de fim de tarde. A máxima está prevista pra 32°C.

Neste sábado, os termômetros chegaram aos 34,4°C na Pampulha, e a umidade despencou a apenas 20%, nível bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para este domingo, a umidade mínima deve melhorar, alcançando 30%, com máxima de 55%, trazendo um pouco de alívio para quem já estava sentindo os efeitos do tempo árido, conforme a Defesa Civil.

O alerta da Defesa Civil é claro: além da tão esperada chuva, as rajadas de vento e trovoadas podem surpreender. A recomendação é evitar buscar abrigo sob árvores e estacionar perto de placas ou torres de transmissão. O bom senso também vale para o uso de aparelhos eletrônicos: mantenha-os fora das tomadas durante tempestades.

A Grande BH também está sob alerta para tempestade em perigo potencial. As chuvas poderão estar entre 20 e 30 mm/h, e podem chegar até 50 mm/dia. Também pode haver ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Dados da Defesa Civil estadual também mostram possibilidade de chuva em diversas áreas de Minas Gerais, favorecidas pela atuação de uma frente fria no litoral da Região Sudeste, melhorando um pouco o tempo seco e reduzindo as temperaturas.