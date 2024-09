Um policial militar foi preso por suspeita de omissão de socorro após seu colega, um agente da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), ser morto a tiros em frente a uma casa de shows na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (28/9) nas proximidades da avenida Heráclito Mourão de Miranda e foi registrado por câmeras de segurança.





De acordo com as imagens, a vítima e o policial detido chegaram ao local em uma Fiat Toro, por volta das 3h40. O policial da Rotam, que estava de folga, vestia camisa branca e calça preta, enquanto o policial que foi preso usava uma camisa preta e calça branca. Os dois estacionaram o veículo na rua na rua Cristiano Otoni.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Pouco depois, eles foram abordados por outro homem, que chegou em um Honda CRV prata. Após uma breve conversa entre os três, o homem do CRV sacou uma arma e iniciou uma troca de tiros com o agente da Rotam. O policial levou três tiros no peito e um no ombro, morrendo no local.





O suspeito fugiu após o tiroteio, e quase passou por cima do agente caído ao dar ré no veículo e fugir em alta velocidade. Até o fechamento desta reportagem, ele ainda não não havia sido localizado.





Nas imagens, o militar que acompanhava a vítima se aproxima do corpo. De acordo com a PM, ele foi preso por omissão de socorro, mas a corporação não entrou em detalhes. A ocorrência, registrada na madrugada deste sábado, ainda está em andamento.





O corpo do agente da Rotam foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para a realização de exames periciais. "A Polícia Civil de Minas Gerais esclarece que aguarda a conclusão dos laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte. A ocorrência segue em andamento", disse a corporação por meio de nota.