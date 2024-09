Um homem, de 27 anos, foi baleado durante uma perseguição policial na noite dessa segunda-feira (2/9), no Bairro Urca, Região da Pampulha de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, policiais patrulhavam a região quando flagraram um carro com uma padronização de placa suspeita. Os militares deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo motorista.





O condutor iniciou uma fuga em alta velocidade e foi perseguido pela polícia. Durante o trajeto, ele arremessou o veículo contra pedestres e contra a viatura policial, segundo o boletim de ocorrência.





Na altura da Avenida Clóvis Salgado, ele disparou contra os policiais, que revidaram e atiraram na direção do veículo. Quando o carro parou, o motorista foi abordado e a PM constatou que ele havia sido atingido.

O homem foi socorrido para a UPA Pampulha e transferido para o Hospital Odilon Behrens. O estado de saúde dele não foi divulgado.





Durante a fuga, o condutor arremessou um celular pela janela do carro e o aparelho foi recolhido. Uma arma com seis munições foi encontrada embaixo do banco do motorista do carro usado pelo suspeito.





Em conversa com a PM, o homem afirmou que fugiu da abordagem pois estava usando um veículo com placa clonada. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tem outras passagens pela polícia, inclusive por ocorrências semelhantes.