Uma mulher de 46 anos atirou acidentalmente em uma jovem de 22 anos ao acreditar que a arma era de brinquedo. O incidente ocorreu neste domingo (1º/9) em Barbacena, na Zona da Mata mineira.

Segundo o Boletim de Ocorrências, o dono da arma, um homem de 52 anos, estava acompanhado das duas mulheres quando colocou a arma na cintura da jovem, afirmando que era de brinquedo.

A mulher mais velha, acreditando na brincadeira, pegou a arma e apertou o gatilho. O disparo acertou a parede do banheiro, e os estilhaços feriram superficialmente a jovem.





Após o disparo, o dono da arma tentou fugir, mas foi capturado e preso por porte ilegal de armas. Com ele, a polícia encontrou outros revólveres e munições, incluindo uma garrucha calibre .22, municiada com uma bala deflagrada e outra intacta, além de outras 20 munições do mesmo calibre.