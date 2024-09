Erick Matheus foi visto pela última vez na sexta-feira (30/8) depois de sair do trabalho, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas

Um jovem de 21 anos desapareceu em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, após sair do trabalho na última sexta-feira (30/8). Erick Matheus, que trabalha em uma faculdade no município, não foi visto desde então e a família busca informações sobre o paradeiro do rapaz.

Segundo familiares, Erick costuma deixar o trabalho às 21h, horário em que o pai normalmente o buscava. No entanto, naquele dia, ele não estava no local combinado. O jovem é descrito como magro, de pele branca, com cabelos lisos e castanhos. Ele mede aproximadamente 1,60 metros de altura e pesa cerca de 60 kg.

No momento de seu desaparecimento, Erick vestia uma calça jeans preta, uma jaqueta de pano marrom, usava óculos de grau com armação quadrada azul e carregava uma mochila de pano verde.

A última comunicação de Erick com a família foi por volta das 17h do dia 30, quando enviou uma mensagem mencionando que iria tomar café e que não voltaria para casa para almoçar. Desde então, não houve mais contato.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para investigar o desaparecimento. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Pessoa, em Sete Lagoas, e as diligências já estão em andamento.

As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Erick entre em contato através do telefone 0800 2828 197 ou pelo Disque Denúncia Unificado, 181.