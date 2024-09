Passadas quase duas semanas da fiscalização das atividades de mineradoras na Serra do Curral, em Belo Horizonte, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) protocolou um novo requerimento para apreender os caminhões de minério da Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra), empresa acusada de manter atividades ilegais no local. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2/9).





Na ação, o órgão também pede a proibição de quaisquer atividades realizadas pela empresa no período entre 20h e 7h. A medida visa assegurar o descanso da população local, que se queixa de barulho constante, e o maior controle das atividades exercidas pela empresa, licenciada para executar a recuperação ambiental na área minerada por ela desde 1950.





Os caminhões e demais veículos transportadores em operação na Empabra ficarão depositados e lacrados no próprio local, dada a ausência de outros locais para a custódia. A ação do Ministério Público ainda eleva de R$ 50 mil para R$ 100 mil a multa diária pelo descumprimento da suspensão das atividades, determinadas pela Justiça no dia 20 de agosto.

A reportagem procurou a Empabra para falar sobre o assunto e a matéria será atualizada quando houver o envio de um posicionamento.

Ofensiva contra a mineração





No dia 23 de agosto, o Ministério Público de Minas Gerais esteve na Serra do Curral para fiscalizar as atividades das três mineradoras que atuam na área tombada pelo patrimônio municipal.





Na ocasião, os fiscais constataram que a Empabra continua extraindo minério na Mina Corumi. O MPMG acusa a mineradora de usar manobras judiciais para continuar extraindo minério no local, atividade proibida há mais de uma década. O órgão também afirma ter identificado novas irregularidades que podem resultar em autuações por danos ambientais, mas não forneceu detalhes sobre as infrações.





A Empabra, por outro lado, contestou a versão do Ministério Público e afirmou, em comunicado, que não desenvolve atividades de lavra ou extração de minério no local. Ainda de acordo com a empresa, na região tem ocorrido “apenas ações emergenciais, determinadas pelas autoridades competentes, para retirada do minério empilhado na mina, tudo com a finalidade de garantir a estabilidade geotécnica da mina e evitar acidentes”.