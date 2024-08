Operação do Ministério Público fiscaliza mineradoras na Serra do Curral

Quatro mineradoras que atuam na Serra do Curral, em Belo Horizonte, são alvo de operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta sexta-feira (23/8). O objetivo é fiscalizar se as empresas estão realizando mineração no local de forma ilegal e se cumprem todas as determinações judiciais. Entre as empresas estão a Empabra, Fleurs Global Mineração, Gute Sicht Mineração e a Tamisa.





A ação do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim) do MP é realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Defesa Civil Estadual, o Corpo do Bombeiros e o Grupo Especial de Policiamento Ambiental (Gepam) da Policia Militar (PM).

Durante a manhã, a fiscalização foi acompanhada pelo procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, e o coordenador do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MPMG, promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto.

Jarbas Soares ressaltou que, apesar de a ação fiscalizar individualmente cada mineradora, o MP trabalha para que a Serra do Curral seja protegida da atividade de extração de minério como um todo. "Em relação a todos os empreendimentos, os promotores e a fiscalização estão analisando todos esses detalhes e o objetivo dessa ação específica de hoje é uma conclusão do Ministério Público, dos promotores de Meio Ambiente e de nossos técnicos. Precisamos ter uma uma visão mais global da Serra do Curral e não atacar empreendimentos específicos apenas, e pensar uma ação que venha proteger em definitivo aqui como fizemos na Serra da Moeda", explica.

Coordenador do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MP, Carlos Eduardo Ferreira Pinto disse que, enquanto não houver uma proteção global para a Serra do Curral como um todo, o órgão continuará a atuar de maneira específica em cada empreendimento, o que não é o ideal. "O Ministério Público estuda uma medida global, para que a Serra do Curral seja protegida como um todo. É um fato que a atividade de mineração é incompatível com a Serra do Curral", complementou.



Os helicópteros e os carros que chegaram para realizar a fiscalização alarmaram os moradores que vivem próximo à entrada da Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra), onde a ação do MPMG começou. A estudante de 23 anos, Alice Maia, contou que ouviu o barulho e se deslocou até as proximidades da mina para ver o que estava acontecendo.

"A gente acordou sem entender o que era esse tanto de movimentação no bairro, de carro, de helicóptero. Aí eu acho que é importante vir trazer um pouco da nossa opinião que todo mundo é muito contra. Acho que não tem uma pessoa aqui no bairro, independente da posição política, que seja a favor dessa mineração aqui na Serra", finaliza.

Alice Maia levou cartazes para a fechada da mina e contou que a mineração mudou a qualidade de vida no Bairro Cidade Jardim Taquaril. A estudante mora na região desde 2008, quando tinha sete anos. "Antes eu fazia caminhada aqui e era um bairro mais tranquilo, sem barulho nenhum, sem poluição nenhuma, com muito mais maritacas. Nossa, eu era acordada por maritacas ali na minha janela e hoje não tem mais nada. É muito triste e revoltante. Hoje é muito barulho de caminhão a madrugada inteira. Por hora, passam uns 30 caminhões ou mais. Além da poeira, a gente lava a varanda, lava o banheiro um dia e no outro já está tudo preto, tudo sujo", relata.

A mineração na Serra do Curral também incomoda o professor Michel Carlos Rocha, de 44 anos, que mora no Bairro Cidade Jardim Taquaril há 10 anos. Michel Carlos Rocha ressalta que a atividade atrapalha um cartão-postal importante para Belo Horizonte. "A nossa região aqui é um prolongamento da Serra do Curral, então nós que estamos nas proximidades, a gente observa essa movimentação, que são os caminhões que entram e saem e o barulho que sai daí de dentro. Quase que o dia inteiro os caminhões levam o minério daqui e eles não passam dentro do bairro. No momento, eles estão passando uma estrada de acesso dentro desse terreno, mas é muito próximo então dá para perceber o barulho. Inclusive no período da noite", explica.

Os técnicos e fiscais continuam na Serra do Curral até o fim do dia e um balanço da operação ainda deve ser divulgado. As empresas citadas foram procuradas pela reportagem, mas ainda não enviaram posicionamento.

Matéria em atualização*