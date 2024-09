Um motociclista de 33 anos morreu na manhã desta segunda-feira (2/9) ao colidir com um poste na rodovia MG-010, na altura do bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte. O acidente aconteceu nas proximidades do Hospital Risoleta Neves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrências, a cunhada da vítima, funcionária do hospital, testemunhou o acidente de uma das janelas. Ela relatou ter visto um carro que teria 'fechado' o motociclista, forçando-o a perder o controle da direção e a bater diretamente no poste. Após o impacto, a vítima caiu no chão.

O motorista do veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro, e ainda não foi localizado. Testemunhas informaram que outras três pessoas estariam dentro do carro no momento do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o óbito foi constatado no local. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia