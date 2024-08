Um trecho da BR-262 será interditado a partir das 14h neste sábado (31/8). Parte da rodovia próximo a cidade de Juatuba, na Região Central, terá intervenções devido a um acidente que danificou a estrutura da passarela de pedestres. Até então, o local contava apenas com uma passarela provisória. O trecho no km 365 ficará interditado até às 19h.

As intervenções deste sábado serão as últimas no local desde que o acidente aconteceu. De acordo com a Triunfo Concebra, a interdição deve impactar o tráfego de veículos no local. Além disso, como a intervenção começa às 14h, a concessionária indicou que o melhor horário para os motoristas que desejam seguir caminho de Belo Horizonte até o interior é até as 12h.





Dentre as atividades deste sábado estão o içamento da estrutura permanente da passarela e retirada da passarela provisória. No local também serão realizados ajustes na estrutura da passarela e guarda-corpos, mas sem impacto no tráfego de veículos.





O local terá sinalizações organizadas pelas equipes de operações da Concessionária e da Polícia Rodoviária Federal. Será garantida a cobertura dos finais de fila e o direcionamento do tráfego durante os bloqueios. Além disso, um Painel de Mensagens Variáveis também será posicionado com a indicação da situação de bloqueio.







Confira as etapas e horários de intervenções no tráfego da rodovia:





ETAPA 1 - 14h às 15h: Interdição da faixa da direita, no sentido oeste (BH ao interior), para posicionamento do guindaste;





ETAPA 2 - 15h às 18h: Interdição total da rodovia (em ambos os sentidos), para içamento da nova passarela;





ETAPA 3 - 18h às 18h30: Liberação do tráfego, pista oeste permanecerá com uma pista interditada





ETAPA 4 - 18h30 às 19h: Bloqueio total da pista oeste para retirada da passarela provisória