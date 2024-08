Um idoso foi até uma base da Polícia Militar atrás de um cachorro-quente. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra a confusão que arrancou risadas tanto do homem quanto dos policiais. Além da confusão, a história fez sucesso por conta do sotaque mineiro dos personagens.





Os internautas apontam que a situação aconteceu em Uberlândia, mas não é possível precisar se a informação é verdadeira. Além disso, o registro é antigo. A primeira publicação data de 2018.





“O que é que o senhor quer?”, pergunta um dos policiais. “Cachorro-quente”, respondeu o senhor. Ele justifica que, no local, havia anteriormente uma barraquinha de hot dog no local. Após entender a confusão, o homem também cai na gargalhada junto com os policiais.





O vídeo conquistou as redes sociais. “A risada que ele deu depois que ficou sabendo que é a base da polícia, sensacional. Ainda junta com o sotaque dos policiais, aí não tem quem aguente”, comentou um perfil.





“Não sei se eu ri da situação, do sotaque do policial ou da risada do senhorzinho!”, escreveu outro. “Que fofo o senso de humor do policial que entendeu a simplicidade e talvez a senilidade”, apontou um terceiro.