“Traição”. Esse seria o motivo pelo qual duas irmãs, de 25 e 28 anos, espancaram outra de 38. Elas foram presas pela Polícia Civil, pelo crime de tortura, no Bairro Barreiro, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais. O crime ocorreu no último dia 17 de agosto.

Segundo a Polícia Civil, uma das suspeitas teria flagrado conversas íntimas, pelo telefone, entre a vítima e seu marido. Foi aí que uma das mulheres decidiu se vingar da suposta amante, chamando a irmã. Juntas, elas invadiram o apartamento da vítima e começaram a agredi-la.





Além do espancamento, as autoras agarraram a vítima pelos cabelos e a arrastaram pela escada do prédio. Ao chegarem ao térreo do condomínio, na frente de vários vizinhos, as duas começaram as agressões.





Uma filmagem foi feita por uma das irmãs, que encorajava a outra a atacar cada vez mais a vítima, que já não mostrava condições de se defender. Vídeos com as imagens do crime foram postados nas redes sociais, o que expôs, ainda mais, a vítima.





Além disso, uma das investigadas publicou um vídeo se vangloriando da atitude, atacando a honra da vítima.





Segundo o delegado João Martins Teixeira, ele pediu a prisão preventiva das acusadas, o que foi acatado pela Justiça. “O inquérito demonstrou de forma segura que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, provocado enquanto estava sob o poder das suspeitas.”





O delegado reforça: “Em uma sociedade que se apresenta como organizada democraticamente, a conduta das suspeitas não pode ser tolerada em hipótese alguma, devendo ser severamente repreendida pelo poder público”. As irmãs serão levadas para o sistema prisional.