Um homem de 33 anos foi detido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por divulgar, em grupos de redes sociais, informações sobre uma blitz que estava sendo realizada no km 8 da MG-135, em Barbacena, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A prisão aconteceu na noite dessa quarta-feira (28/8) após a corporação receber uma denúncia sobre a postagem.

De acordo com informações da polícia, o homem teria filmado uma viatura da PMRv e compartilhado um vídeo nos grupos de WhatsApp indicando o local da blitz e para onde o veículo policial estaria se deslocando. As imagens também mostravam o suspeito entrando em um galpão na Avenida Pedro Bonato.





Após a denúncia, os policiais localizaram o homem no endereço mostrado no vídeo. Ele confessou ter feito a gravação e divulgado o conteúdo, alegando que o objetivo era "ajudar os participantes do grupo" a evitar a blitz. Segundo ele, a mensagem era temporária e já havia sido apagada.





Prisão em Flagrante





Apesar da justificativa apresentada, o homem foi preso em flagrante com base no artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que prevê punição para quem "atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviços de água, luz, força ou qualquer outro de utilidade pública". A divulgação da localização da blitz policial foi considerada uma ação que compromete a segurança do serviço prestado pela polícia.





Após a prisão, o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil (PCMG), onde foi autuado e liberado.