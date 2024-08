Estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que seis dos 26 municípios brasileiros com menos de 1.500 habitantes estão em Minas Gerais. Serra da Saudade, no Centro-Oeste mineiro, ocupa o topo da lista como município menos populoso do país, com 854 habitantes.

O instituto usou como referência 1º de julho deste ano para realizar o levantamento dos dados, divulgados nesta quinta-feira (29/8).





Os outros municípios mineiros que estão na lista são Cedro do Abaeté, na Região Central de Minas, em sexto lugar, com 1.091 habitantes; São Sebastião do Rio Preto, também no Centro de Minas, com população de 1.248, ocupando a décima posição; Grupiara, no Alto Paranaíba, em vigésimo lugar, com 1.426 habitantes; Doresópolis, no Centro-Oeste mineiro, na 24ª posição, com 1.496, e Paiva, na Zona da Mata, com 1.498 habitantes.





Quando somados, os habitantes dos seis municípios mineiros representam 0,03% da população mineira, que totaliza 21,3 milhões de habitantes. Minas ocupa a posição de segundo estado brasileiro mais populoso, atrás apenas de São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes.





Veja quais são os 26 municípios





MG Serra da Saudade 854 GO Anhanguera 921 SP Borá 928 MT Araguainha 1.006 SP Nova Castilho 1.074 MG Cedro do Abaeté 1.091 RS André da Rocha 1.157 RS União da Serra 1.186 TO Oliveira de Fátima 1.211 MG São Sebastião do Rio Preto 1.248

RS Coqueiro Baixo 1.311 RS Engenho Velho 1.317 PR Nova Aliança do Ivaí 1.327 PI Miguel Leão 1.352 PR Jardim Olinda 1.353 RS Carlos Gomes 1.387 RS Tupanci do Sul 1.398 SP Uru 1.419 GO Cachoeira de Goiás 1.419 MG Grupiara 1.426