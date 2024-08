Paróquia Cristo Redentor, no Barreiro, teve sua cozinha arrombada e diversos itens foram furtados, como a comida e os botijões de gás

A Paróquia Cristo Redentor, localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi alvo de vandalismo na madrugada dessa quarta-feira (28/8). Segundo informações de voluntários, ao chegar no local pela manhã a cozinha da igreja se encontrava “destruída” e itens como cafeteira, botijões de gás e alimentos destinados à semana do Cerco de Jericó haviam sido furtados.

Uma mulher de 33 anos, que trabalha na Paróquia, procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil afirma que apura o caso.

Nas redes sociais, a paróquia pede doações aos fiéis para que os próximos eventos da igreja não sejam prejudicados. “Contamos com a colaboração daqueles que puderem contribuir com doações de alimentos para que não falta nada durante o Cerco de Jericó”, declara.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice