Cento e doze foragidos por violência doméstica e feminicídio foram presos em Minas Gerais durante uma operação conjunta das forças de segurança voltada ao combate à violência contra a mulher. O número faz parte de um total de 116 prisões realizadas também em outros estados, conforme balanço apresentado pela Polícia Militar (PM), em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29/8).

Ao todo, 112 suspeitos foram detidos em Minas Gerais, enquanto os demais foram localizados em outros estados: três em São Paulo, um em Mato Grosso e um em Goiás. Quatorze deles foram localizados em Belo Horizonte. As prisões, fruto de um esforço coordenado da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICO), composta pela Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, integram as ações do Agosto Lilás, campanha dedicada ao enfrentamento da violência contra a mulher.





“Nós temos uma série de ações conjuntas realizadas rotineiramente com os órgãos de segurança no estado e, aproveitando o momento do Agosto Lilás, nós acionamos a FICO como um apoio, primeiro em uma integração de inteligência. A Polícia Federal trouxe dados e informações acerca desses autores, repassou isso à nossa diretoria de inteligência, que distribui a todo o sistema de inteligência da Polícia Militar e culminou nessas 116 prisões", detalhou a Major Layla Brunnela, porta-voz da PM, em coletiva de imprensa.





Os números da operação revelam a seriedade dos crimes investigados. Somados, os suspeitos detidos acumulam mais de 600 anos de condenações por uma variedade de crimes, incluindo feminicídios, estupros, lesões corporais, descumprimento de medidas protetivas e ameaças. Os suspeitos ainda têm mais de 2.500 passagens pela polícia e 829 inquéritos abertos. “São autores perigosos, contumazes, que geram retrabalho constante às nossas instituições”, frisou.



Entre os presos, a PMMG ainda identificou dez alvos prioritários, responsáveis por quase 200 anos de pena a cumprir. Com um extenso histórico criminal que inclui mais de 79 inquéritos e 93 boletins de ocorrência, eles são classificados pela PM como “altamente perigosos”. Um dos alvos prioritários foi localizado no Sul de Minas. “A retirada desses autores das ruas, levando-os ao cumprimento das suas respectivas penas, com certeza, traz um alento às mulheres em Minas Gerais, traz um alento às famílias”, destaca a porta-voz da PM.