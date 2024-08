Uma mulher de 33 anos afirma que foi perfurada no pescoço por um homem dentro de um ônibus em Belo Horizonte. A vítima acredita que tenha sido atacada com uma agulha. O fato aconteceu na linha 342 (Estação Barreiro/Solar Via) na região do Barreiro.

A mulher estava indo para o trabalho quando um homem sentou no banco atrás dela e a surpreendeu com um golpe no pescoço. “Ele sentou atrás de mim e logo senti a dor. Assustada, coloquei a mão e virei para trás. Não falei nada, fiquei com cara de espanto”, conta.





Conforme a vítima, o homem levantou o cartão de passagem e pediu desculpa, dizendo haver apenas esbarrado. Com medo, Aline mudou de lugar no coletivo.









Ao chegar no trabalho, ela contou o que havia acontecido e pediu para um colega de trabalho conferir seu pescoço. A vítima foi orientada pela empresa a procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para fazer os exames cabíveis.





Aline testou para sífilis, Aids e hepatite e nada foi detectado, mas será necessário acompanhamento por seis meses.





Ela espera que o homem seja localizado e que medidas sejam tomadas. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura o caso.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice