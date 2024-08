Mulher sofreu emboscada quando retornava do serviço pra casa, na comunidade do Charco

A Polícia Militar realiza uma verdadeira caçada a um homem, E. T. D., que tentou matar, com duas facadas, a ex-companheira, E. F. S., de 35 anos, na Estrada do Charco, próximo a Espinosa, no Norte de Minas Gerais. O motivo, segundo a vítima, seriam ciúmes.





Segundo as primeiras investigações, o homem não aceitava a separação, que foi motivada por violência doméstica por parte dele. A mulher contou que vinha sofrendo uma série de ameaças pelo telefone desde a separação.





“Ele me mandava mensagens, via celular, fazendo ameaças não só a mim, mas também a minha filha, que tem apenas 15 anos”, conta a mulher.





A partir dessa ameaça à filha, E. F. S. decidiu bloquear o número do ex-companheiro. Isso, segundo ela, piorou a situação, pois o homem passou a enviar mensagens e recados para ela, com novas ameaças, via telefones de pessoas próximas e bilhetes. “E dizia que se eu não o reativasse nas redes sociais, ele iria matar a mim e a minha filha”.





Ela decidiu não mais falar com o ex-companheiro e ele, então, a surpreendeu, com uma emboscada, quando retornava do trabalho, no início da semana.





Era o fim de tarde e a mulher retornava do serviço e, quando passava pela Estrada do Charco, foi emboscada. O homem derrubou a motocicleta e desferiu as duas facadas, uma no abdômen e uma nas costas, fugindo em seguida.





A mulher foi socorrida por pessoas que passaram pelo local, sendo levada para o Hospital de Espinosa. Lá prestou depoimento para a Polícia Militar, que iniciou uma busca.

Foram verificadas casas de parentes do homem, assim como locais que eram frequentados por ele. Numa casa abandonada, os policiais encontraram o celular dele, que estava sendo carregado. O aparelho se tornou prova contra ele.





O homem segue foragido, no entanto, os policiais civis e militares acreditam que a prisão esteja próxima, pois estão fechando o cerco.