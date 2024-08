Um homem, de 39 anos, foragido da justiça mineira, suspeito de tentar matar sua companheira, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil, em São Paulo. O crime ocorreu em 4 de fevereiro de 2020, em Nova Serrana, região centro-oeste de Minas Gerais. Desde então, o suspeito estava foragido.





O crime ocorreu na estrada vicinal que liga o povoado de Boa Vista ao de Cachoeirinha. Segundo as investigações, o investigado, motivado por ciúmes, atirou contra a vítima, atingido o ombro esquerdo da mesma.





A vítima, na época, foi socorrida e levada, em estado crítico, a uma unidade de saúde e acabou sobrevivendo.





das investigações participaram as equipes de inteligência da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Serrana, com o apoio da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo.





8“O inquérito foi concluído nesta terça-feira (27/8) e remetido à Justiça, com o indiciamento do investigado pelo crime de feminicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil e pela emboscada”, diz o delegado Wagner Lino.