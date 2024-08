Uma adolescente de 17 anos foi resgatada de uma boate onde fazia programas, em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce. A operação conjunta do órgão comissariado da infância e juventude, auditores fiscais, vigilância sanitária, Procon e Polícia Militar aconteceu nesse domingo (25/8).



No momento da abordagem, estavam no estabelecimento três pessoas: o proprietário, uma mulher e a menor de 17 anos.





O coordenador do comissariado da infância e juventude abordou a menor, pedindo que apresentasse documento de identificação. Nervosa, ela disse que era maior de idade, mas não portava documento de identificação, alegando ser de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. O policial militar de apoio consultou o sistema de informações do órgão e descobriu, porém, que ela era menor.

Aos policiais, a jovem mostrou conversas em aplicativo de mensagens com o proprietário da boate. Nas mensagens, havia tratativas para a realização dos programas, inclusive com a combinação de valores para custear a passagem dela de Coronel Fabriciano para Governador Valadares. O dono do local pedia ainda que ela enviasse fotos sensuais que seriam mostradas para possíveis clientes.







Nas conversas, o dono da boate se ofereceu para providenciar um RG falso para comprovar a maioridade da jovem. Questionado sobre as alegações da adolescente, o proprietário alegou que as mulheres que querem trabalhar no local enviam fotos de seus documentos e ele paga a passagem delas. Em relação à menor, ele disse que ela ficou de enviar o documento posteriormente, mas não havia mandado.





Ele teria aberto, voluntariamente, o aplicativo de mensagens para mostrar a conversa com a jovem, mas não conseguiu comprovar o que disse. Os policiais, porém, constataram a troca de mensagens com a combinação dos programas alegados pela adolescente. O proprietário apresentou ainda um caderno com a contabilidade da boate em que constam os valores pagos para as garotas.





A mulher que estava no local, no momento da abordagem, disse aos policiais que mora em Timóteo, na Região do Vale do Aço, trabalha na boate há algum tempo e confirmou os relatos da menor.





O homem foi preso, dois aparelhos de celular e o caderno de contabilidade foram apreendidos.