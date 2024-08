A previsão meteorológica indica que a chegada de uma frente fria a Minas Gerais, nesta segunda-feira (26/8), fará com que as temperaturas fiquem um pouco mais baixas e deixará o céu parcialmente nublado em grande parte do estado. No Sul, Sudoeste e Zona da Mata existe possibilidade de chuva isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Metropolitana o céu fica parcialmente nublado, já nas demais regiões o céu fica claro com névoa seca. A temperatura máxima prevista para o dia é de 37°C. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, a temperatura mínima foi de 1,9°C, registrada às 7h.





Moradores das regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte podem sentir as temperaturas mais baixas. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de declínio entre 3°C e 5°C até as 18h de hoje em cerca de 374 cidades mineiras.





Previsão do tempo em BH





Em Belo Horizonte, o tempo tem condições meteorológicas parecidas com as do resto do estado. Com isso, a segunda-feira (26/8) na capital mineira terá céu parcialmente nublado, declínio de temperatura diurna e elevação nos índices de umidade relativa do ar.





A temperatura máxima estimada para o dia será de 26°C, durante a tarde. Já a temperatura mínima foi de 15,7 °C, com sensação térmica de 3,4 °C, registrada às 6h, na estação Cercadinho, região Oeste de Belo Horizonte.