Uma jovem de 15 anos denunciou ter sido estuprada por um falso motociclista de aplicativo depois de sair de um show na Virada Cultural em Belo Horizonte. O suspeito do crime, um homem de 52 anos, foi preso neste domingo (25/8) e negou que tivesse cometido a violência sexual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A adolescente relatou à Polícia Militar (PM) que estava no evento no sábado (24/8), quando, por volta de meia-noite, decidiu ir embora. A prima que a acompanhava optou por permanecer mais tempo.

A jovem contou que teve dificuldade em conseguir uma corrida ao fazer a solicitação por meio de aplicativo, momento em que o suspeito se aproximou dela em uma moto e disse ser motociclista de app, narra a ocorrência.

Ela relatou que o motociclista, inclusive, ofereceu o serviço por um preço abaixo do praticado no mercado. Ao aceitar a oferta, a adolescente pediu que, antes de ir para a casa, o homem a levasse na residência da prima, no Bairro Trevo, na Pampulha, para pegar algumas peças de roupa, o que foi acatado pelo homem.

No entanto, depois, ainda segundo relato da vítima, o suspeito ficou rodando com a moto até que resolveu parar em uma rua em ponto isolado no Bairro Serra Verde, na região Nordeste de BH. Naquele momento, ele teria levado a garota para o meio do mato e a estuprado sob ameaças.

Ela disse que gritou, e o homem fugiu de moto ao perceber que uma pessoa teria ido verificar o que estava acontecendo.

O suspeito, por outro lado, afirmou que a corrida foi solicitada pela garota. Segundo contou, após deixarem a casa da prima, eles decidiram passar em um bar no Serra Verde, mas o local estava fechado.

O homem alegou que, então, eles pararam ali mesmo para conversar, mas, pouco depois, ela começou a gritar “repentinamente” por socorro. Por essa razão, ele se assustou e fugiu, pois ficou com medo de ser agredido, já que populares começaram a se aproximar.

A adolescente foi encaminhada pela Polícia Militar para o Hospital Odilon Behrens, onde receberia atendimento médico e passaria por exames. A reportagem não conseguiu contato com a unidade de saúde.